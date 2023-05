Même s'il préfère garder le silence pour le moment, Marc Segatto l'assure: "J'avais prolongé à Verlaine"

C’est peu dire que l’homme fort des Taureaux lors de cette dernière décennie est fâché. En filigrane, une vraie cassure s’était opérée entre lui et sa nouvelle direction. On savait que tôt ou tard, pour grandir encore, Verlaine avait l’intention d’aller chercher un coach encore plus proche du sérail professionnel. Un entraîneur du genre de Jean-Sébastien Legros, coach pro à Seraing ou Stéphane Huet, qu’on a longtemps connu à Hamoir, ami de Franchi qu’il a côtoyé à Seraing, ou encore José Jeunechamps, qu’on ne présente plus. Ce monde professionnel dont n’est pas issu Marc Segatto qui s’en était cependant rapproché à la tête de Verlaine en faisant progresser quasi chaque année le club.

Mais le duo composé de Mario Franchi et de Vincent Cicarella avait d’autres ambitions et voulait y arriver via d’autres moyens. Il se chuchote que la formule de contrat proposée à Marc Segatto ne lui plaisait que moyennement. La nouvelle direction voulait aussi que le St-Georgien envoie la saison prochaine ses entraînements ainsi que ses datas statistiques à l’avance. Procédé auquel Segatto n’aurait pas adhéré non plus, essentiellement faute de temps en raison d’une autre activité professionnelle. La nouvelle direction souhaitait aussi avoir son droit de regard sur les séances tactiques de Segatto. On se doute bien que le coach de Verlaine, homme à forte personnalité, ne voyait pas la chose d’un bon œil.

Bref, la cassure, validée par un CA réuni ces derniers jours, était de plus en plus nette entre les deux parties, comme le confirme par ailleurs Mario Franchi. Il faudra donc attendre pour entendre et lire les explications de "Saint-Gatto" comme certains le surnommaient à l’ombre des Six Bonniers. Voilà en tout cas une fin d’histoire d’amour non sans remous…