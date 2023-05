"Je ne faisais que penser à la descente": Georges Jespers revient sur le sauvetage d'Amay en P2A

Et justement, c’est peut-être bien sur la formation que les Rouges devraient pouvoir construire leur futur. "Nous devons surtout viser la colonne de gauche au plus vite. Et pour y arriver, on va tenter de promouvoir nos jeunes avec notamment une belle génération de U16" tenait à souligner Georges Jespers.

Le club retrouvera peut-être ainsi ses lettres de noblesse qui lui ont jadis permis d’évoluer durant 23 ans dans l’élite provinciale. "D’ailleurs, j’ai souvent pensé au scénario catastrophe où nous allions vivre deux bascules en peu de temps. Je ne faisais que penser à la descente. Nous sommes quand même le matricule 179. Cela aurait été dur d’être le premier président de l’après-guerre à faire descendre Amay en P3."

À l’écouter, on pourrait presque penser que l’Amaytois ne réalise pas encore que les siens seront bel et bien une saison de plus au deuxième échelon provincial. "Ce match a été tellement fou. Il y a eu des occasions de part et d’autre jusqu’à ce tir au but raté par Rosso. À ce moment-là, je me suis dit que la malchance continuait de nous suivre. Et puis, finalement, nous sommes revenus et avons gagné à cette loterie que peut être une séance de tirs aux buts " souriait Jespers.

Classe jusqu’au bout, le président ne manquait pas d’avoir un mot pour les fidèles de son adversaire du jour. "J’ai une pensée très sincère pour l’ensemble des gens du club de Huccorgne. Je pense pouvoir dire que je comprends ce qu’ils ressentent vu que j’y ai pensé de très nombreuses fois" concluait sobrement Georges Jespers.

Un scénario dramatique joué et rejoué à maintes reprises mais qui n’aura donc jamais vu le jour du côté de Flémalle ce dimanche.