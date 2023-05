"Il ne se remettait pas en question" : Mario Franchi revient sur le départ de Marc Segatto à Verlaine

"Ce n’était clairement pas un choix facile à prendre car Marc faisait partie des meubles, explique Mario Franchi. A un moment donné, si le club veut franchir un palier, il fallait changer quelque chose. Quand tu restes onze ans dans un club, il est normal que tu t’installes dans un confort. A Verlaine, Marc dirigeait tout et personne ne lui disait rien. Il faisait ce qu’il voulait. Et puis, il ne faisait plus l’unanimité auprès des joueurs. J’ai encore parlé avec certains d’entre eux hier après la rencontre face à Dison. Quand je vois un Miévis qui quitte le club (NDLR : il évoluera à Warnant), je monte au plafond. Il s’en va parce qu’il n’a pas reçu beaucoup de temps de jeu alors qu’il n’a cessé de monter en puissance. Certains joueurs avaient plus de crédit que d’autres et ce n’est pas normal. Marc ne se remettait pas en question. Il ne faut pas croire que nous sommes éternels. Moi, tous les jours, je me remets en question dans mon entreprise."

Choukri et Jamar finalement de retour ?

Une première grosse décision prise par le CA il y a de ça une semaine. "Je n’ai influencé personne. Je n’étais d’ailleurs lors de la réunion mais ce que je sais, c’est que la décision a été prise à l’unanimité, poursuit l’ancien président de Seraing. Quand Marc Segatto stipule qu’il avait été prolongé il y a deux mois, c’est absolument faux. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Son départ va sans doute coïncider avec des retours. Je pense notamment à Louis Jamar et Sami Choukri (NDLR : qui avaient annoncé leur départ). Ces deux joueurs pourraient finalement rester la saison prochaine. Cela démontre qu’il y avait bien un problème au sein du noyau. Il y avait beaucoup trop d’éléments mais Marc voulait presque garder tout le monde. L’ambiance dans le groupe commençait tout doucement à devenir mauvaise."

Le prochain coach "sans doute désigné la semaine prochaine"

Pour succéder à Marc Segatto, plusieurs "gros" noms circulent dans les travées du Stade des Six Bonniers. L’actuel coach de Seraing, Jean-Sébastien Legros, a été sondé tout comme Stéphane Huet, l’ancien mentor de Hamoir et Visé ou encore José Jeunechamps. "Oui, il y a eu des contacts, reconnaît Mario Franchi. Le prochain coach sera sans doute désigné la semaine prochaine. On n’est pas pressé."