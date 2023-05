Football (P2A): Marco Derenne, gardien de fortune pour Jehay ce week-end: "Des frissons encore quand on parle de Philippe Gustin"

Il a fait ce qu’il a pu

Mais il y avait quand même un petit sentiment de fierté dans le chef du médian qui a sorti un bon match. "Je ne suis évidemment pas gardien de but à la base, assure le gaillard. Mais j’ai déjà joué à ce poste au futsal. Et aussi l’année où on a été champion avec Bertrand Marler. On menait 0-4 à Hannut et je suis rentré à ce poste en fin de match. Je me suis un peu blessé à un genou contre Braives mais j’ai commencé dans le jeu face à Ferrières. Puis, quand Tom a été exclu, de suite, je me suis proposé. Ce qui est fou, c’est que justement, je me suis essayé dans les buts pendant la semaine pour rire mais aussi un peu comme si je le sentais. Je m’en veux car le deuxième but est pour ma pomme. Avant ça, j’ai sorti quelques ballons chauds et je me suis un peu demandé comment j’avais fait d’ailleurs (rires) . Mais que Tom se rassure: je ne veux pas lui piquer sa place la saison prochaine. Je veux continuer dans le jeu (rires)."