Football (P2A): Les trois raisons de la relégation huccorgnoise

Un effectif réduit comme peau de chagrin

En avant-saison, le noyau de Huccorgne semble assez solide que pour tenir facilement la route en deuxième provinciale. Mieux encore, les Wanzois semblent avoir amorcé un virage pour s’installer dans la continuité avec la présence de plusieurs jeunes prometteurs. Pour les encadrer, Eric Heine compte sur quelques individualités qui ont déjà fait leurs preuves plus haut. À commencer par la recrue phare, Dorian Dhaeze. L’attaquant fait partie des éléments qui doivent pouvoir changer un match à eux tout seul. Il n’en sera finalement rien puisqu’il est rapidement rattrapé par des blessures qui l’éloigne des terrains. Tout comme Obrou, Antoine Willems ou encore Aspiotis. Preuve de cette véritable hécatombe, Eric Heine et Laurent Frisque, certes expérimentés, étaient sur le terrain lors de la fin du test-match.

Une animation offensive compliquée à trouver

Si Huccorgne regorge de joueurs à vocation défensive dans son groupe, les Jaune et Noir ne peuvent pas en dire autant sur leur secteur offensif. Pas aidé par les blessures citées plus haut, Eric Heine a souvent dû bricoler. Vreven, Mazloum, Spronck, Antoine Willems ont ainsi joué en pointe certains matchs et en défense d’autres. Le dernier nommé a d’ailleurs eu plus d’une fois le ballon de maintien au bout de ces pieds lors du test-match face à Amay.

11 points sur 30 face aux concurrents directs

Capables de surprendre Ferrières et Jehay, Couscheir et consorts ont manqué de consistance dans les matchs face à leurs concurrents directs. Face à Burdinne, Verlaine B, Ouffet, Amay et La Clavinoise (NDLR: les cinq autres équipes qui ont été concernées par la lutte pour le maintien), les Hesbignons ont engrangé onze unités sur les trente disponibles. À part contre La Clavinoise, la bande à Larock n’a même tout simplement jamais gagné.