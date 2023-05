Football (P2A): battu par Momalle au tour final, Seraing Athlétique pense déjà à la saison prochaine

Le tour final, une belle récompense

Cette participation au tour final était évidemment inespérée, mais accueillie à Seraing Athlétique telle une récompense. "Et nous en retirons beaucoup de positif, précise Adolph Tohoua, le coach. Tout le monde au sein du club est ravi de notre parcours. Avant cette saison, il a fallu reconstruire l’équipe avec beaucoup de jeunes. Il aurait fallu quelques gars expérimentés, comme moi notamment. Mais je ne peux pas entraîner et jouer en même temps. "

Son capitaine surenchérit. "Notre force, c’est le groupe que l’on forme. Il n’y a pas vraiment de vedette, mais nous nous complétons bien", poursuit Léo Cotteleer.

Charge à l’équipe de poursuivre ces belles prestations l’an prochain. "On a goûté au tour final cette saison. On ne veut pas autre chose pour la prochaine, commente Léo Cotteleer. Même si la P2 sera une série galactique avec beaucoup de grosses formations. Tous les matchs seront de gros matchs. Pas de quoi végéter dans le divan le dimanche après-midi."

Et pour ce faire, plusieurs transferts ont déjà été actés. "Je perds l’un ou l’autre joueur, détaille le coach. Mais je vais accueillir des garçons expérimentés, notamment Garufo et Reuter, en provenance respectivement d’Ougrée et Fize. De quoi encadrer les jeunes et jouer ainsi le haut du tableau. Je suis en tout cas confiant. Ça va le faire."

Les Liégeois seront en effet très costauds la saison prochaine dans une série qui s’annonce ô combien relevée.