Football (P1): le Hannutois Nicolas Henrot souhaite partir la tête haute avec une montée

Une victoire qui permet aux Hannutois, après une saison passée en première provincial, de jouer la finale du tour final contre Geer, l’équipe voisine. Un match qui s’annonce intéressant et qui drainera du monde, comme l’explique Nicolas Henrot. "Nous allons désormais affronter Geer qui est totalement différent et dur à jouer sur leur terrain, c’est d’ailleurs un peu chiant (sic). Ce sera un beau derby et une très belle finale. Ce n’est d’ailleurs pas plus mal d’ailleurs que ce soit une finale entre deux voisins pour pouvoir monter. C’est vraiment chouette et cela peut attirer par mal de monde autour de la pelouse. Je suis certain que ce sera un très beau match. Une victoire contre Geer ? Pourquoi pas, on verra à la 90e minute le résultat final. "

Sur le papier, les Hannutois peuvent partir favoris, après avoir battu deux fois Geer durant le championnat. "Un match n’est pas l’autre, on ne sait jamais dire. Ce serait exceptionnel d’aller gagner à Geer et de pouvoir monter. Nous allons essayer d’aller terminer le boulot accompli maintenant. "

À seulement un match de la fin de la saison, annonçant son départ du club hannutois (pour Fize la saison prochaine), Nicolas Henrot tire déjà un premier bilan de cette saison. "Je tire un beau bilan sportivement parlant pour ce que nous avons fait durant cette année de championnat." Nous sommes en finale du tour final, malgré tout ce qui a pu être dit sur nous depuis le début: beaucoup de personnes ont parlé sans réellement savoir ce qu’il se passe. D’ailleurs, ce qu’il se passe en interne, ce n’est pas le moment d’en parler maintenant, il y a d’autres choses plus importants et puis… c’est de l’interne. Sportivement, c’est incroyable ce que nous faisons et avons pu accomplir avec le peu de joueurs que nous avons, car il nous manque pas mal de joueurs. Pour ma part, si nous gagnons contre Geer, je pourrais partir la tête haute de Hannut avec deux montées en deux saisons, ce serait merveilleux. "