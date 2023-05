Football (D2 ACFF): très affectés, certains qui avaient prolongé se tâtent à l’idée de rester à Verlaine

Il faut fortement nuancer cette affirmation. Si Doyen assure rester "quoi qu’il arrive", certains, parmi ces joueurs se tâtent. "Moi, je ne veux pas absolument partir parce que le staff n’est plus là, nuance Matt Debra, un des lieutenants de Segatto. Je suis quelqu’un de parole. Mais, là, la donne a changé. Donc, oui, j’aimerais qu’on parle des ambitions futures du club. "

Même son de cloche dans le chef de Terry Van Hove. "J’avoue que je suis un peu surpris par son départ, avoue le cadre verlainois. Cela n’a pas été facile sur le plan émotionnel. Je me suis engagé à rester, mais j’aimerais savoir ce qu’il en est et avec quel nouveau coach. Il faut qu’on reparle avec la direction. Plusieurs d’entre eux ont failli se désaffilier le 30 avril. Mais par respect pour le club, on n’avait rien fait. Là, on va voir… "

Valton Radamani était lui aussi très affecté à l’annonce du départ de son coach fétiche. "Je n’oublie pas ce que Marc Segatto a fait pour moi, dit-il, ému. C’est grâce en bonne partie à lui que j’ai pu être régularisé. Quand je l’ai appris, je l’ai pris mes bras pour lui faire un câlin. Vais-je rester ? Je suis un homme de parole. Donc, j’ai envie de dire oui. Mais je dois parler avec le club qui m’a cependant déjà rassuré… "