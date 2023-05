Football (D2 ACFF): Thomas Libert prend du galon à Warnant

Depuis le 22 avril, un joueur prend de plus en plus du galon. Il s’agit de Thomas Lambert. C’est bien simple: lors des deux dernières rencontres, il a engrangé 110 minutes de temps de jeu. Soit autant que sur l’ensemble de la saison. "Je suis hyper content, avoue l’intéressé. Le coach me fait confiance et j’essaye de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je monte. La semaine dernière à Waremme (NDLR: où il a fêté sa première titularisation), j’ai pris du plaisir. C’était une première et j’ai pu être guidé par tout le monde."

À 19 ans, le défenseur central est le plus jeune joueur du noyau.

"Pour une première saison chez les adultes, je n’aurais pas pu rêver mieux. Le groupe est incroyable avec moi, confie l’élément formé au Standard et au RFC Liège. Lors des entraînements, on me donne tout le temps des conseils. Je suis un petit peu le petit frère du groupe."

Thomas Libert poursuivra son aventure les Villersois la saison prochaine. Avec, cette fois, un rôle plus important? "Je l’espère, répond le frère de Simon. J’ai encore tout à prouver dans cette équipe. J’espère évidemment avoir davantage de temps de jeu. Cette saison, j’ai vraiment progressé à tous les niveaux. Je ne regrette en aucun mon choix d’être à Warnant, on forme une vraie famille."

Les Warnantois fêteront une dernière fois leur superbe saison, la semaine prochaine à Rebecq. "On se rendra au resto, tous ensemble. La fête risque d’être pas mal", rigole Thomas Libert.