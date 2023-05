Football (D2 ACFF) – Michaël Jonckheere: "David Pauly me voulait depuis longtemps"

C’est un gros poisson qu’a peché l’Union Hutoise avec Michaël Jonckheere. Il a 35 ans et arrive de Genappe après une riche carrière, notamment en D1 au Brussels et à Tubize. Le gaillard compte près de 100 matchs à son compteur au sommet du football belge. Habitant d’Ecaussinnes, c’est une surprise de le voir débarquer à l’Union Hutoise. Quoique… "Je connais David Pauly, le T2, de mon époque à la RAAL, narre-t-il. Et déjà par le passé, il aurait aimé que je vienne à Solières. Là, je joue en provinciale pour la première fois de ma vie, mais j’ai envie de quitter mon club actuel par la grande porte en le faisant monter en D3 ACFF. J’avais envie d’un dernier challenge en nationale ailleurs. J’espère que l’Union Hutoise va rester en D2 ACFF, sinon, ça risque de m’embêter un peu. Je connais plus de joueurs dans cette série qu’un échelon plus bas. " Ce solide défenseur est aussi passé par le White Star où il a été coaché par un certain Felice Mazzu. Bref, voilà un gros vécu et un gros bagage pour la future Union Hutoise.