Football (D2 ACFF): Luca Damblon va jouer pour le plaisir à Hamoir

Du haut de ses 26 ans, Luca affirme: "Oui et non, je pourrais regretter. Mais c’est un choix personnel d’ordre privé. J’ai des choses à faire l’année prochaine. Je ne pouvais pas me permettre de rester à Hamoir l’année prochaine. Quand j’ai signé, je revenais de loin. Je ne m’attendais pas à revenir titulaire et a marqué 4 buts lors des derniers matchs. Je vais retrouver des gens que j’aime à Xhoris et que je connais depuis quinze ans. Ils ont beaucoup de confiance en moi et c’est réciproque. Cela fait longtemps que je vais les voir."

Doit-on être triste de ne plus voir évoluer cet attaquant doué en nationale? L’ex-pensionnaire de Saint Trond avoue: "L’idée de jouer en nationale n’est pas enterrée. Je ne vais pas mentir car mes objectifs en signant à Hamoir étaient de rester en nationale. Les événements en décident autrement avec l’ambition de monter en P1 avec Xhoris. Je pense avoir le niveau pour encore jouer en nationale. Je vais jouer pour le plaisir."

Et avec Xhoris en nationale? "On va d’abord essayer de monter la saison prochaine car la série sera très forte au vu des transferts réalisés par les autres clubs…"

Soyez certains qu’il faudra compter avec le sympathique Luca parmi le top 3 des buteurs de P2A.