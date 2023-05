Diego Bairamjan croit encore au sauvetage de Solières

Arrivé de l'Olympic de Charleroi pour suppléer Maxime Crahay, le gardien titulaire, Diego Bairamjan (20 ans) a savouré plus de tant de jeu que prévu. En effet, en manque de combattants, le dernier rempart et capitaine soliérois a dû évoluer dans le jeu avec un certain succès, il faut le signaler. Du coup, le jeune remplaçant a pu prendre un peu de planche. "J'étais venu comme second gardien, assure-t-il. Je savais au départ que je n'aurais évolué qu'en cas de blessure ou de suspension de Maxime. Mais les circonstances ont fait que j'ai pu défendre les filets des Rouges durant une bonne moitié de championnat. C'est sûr que j'ai encore pas mal de choses à corriger. Mais malgré une saison compliquée, je pense avoir bien dépanné un groupe qui s'est rapidement réduit en peau de chagrin. Il y a un mois, on nous voyait descendants. Mais nous nous sommes ressourcés dans nos deux succès d'affilée. Ce dimanche, encore, la victoire n'aurait pas été volée. Même si Rebecq aurait déjà pu asseoir sa suprématie en première armure."