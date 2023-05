Marchin ne s’est jamais senti en infériorité

Ni une, ni deux, Bechet se voit lancé en profondeur par Del Conte, protège le ballon d’une main de maître, plonge et place déjà les siens à l’abri. D’un geste jusqu’au-boutiste, le milieu de terrain s’étend le plus possible pour effleurer le cuir qui terminera sa course au fond des filets anthisnois.

Averti plus tôt dans la rencontre, Delizée commet une double erreur peu avant la demi-heure et reçoit déjà son deuxième carton jaune. La sentence est justifiée et l’ailier se voit montrer la direction des vestiaires qu’il rejoint sans broncher.

À partir de ce moment, Anthisnes, en supériorité numérique, doit miser tout sur l’attaque. Plus facile à dire qu’à faire et ce n’est pas l’entrée en jeu de Merle qui aidera les Jaune et Noir à rythmer la rencontre, tombant sur une paire défensive Daubée-Tournoy infranchissable.

Le troisième but marchinois semble anecdotique tant les joueurs de Jean-François Nossin n’ont jamais tremblé et ont même dirigé les débats sans trop de pression.

À dix pendant près de soixante minutes, les Rouge et Bleu avaient tout simplement plus d’envie que leurs adversaires du jour.

"Ce match nous tenait à cœur, répond Max Paye, qui remplaçait Jean-François Nossin. On s’est rapidement mis à l’abri avec deux buts. Puis, malheureusement, cette seconde carte jaune de Louis (NDRL: Delizée) nous fait replacer des pions. Au final, nous pouvons être fiers de ce que nous avons proposé."

Buts: Del Conte (1-0, 3e), Bechet (2-0, 28e), Del Conte (3-0, 50e).

Carte rouge: Delizée (28e, 2 cj).

Cartes jaunes: Calabon, Tournoy, Claessens M., Delvaux, Balthazart.

MARCHIN: Kelleter, Preud’Homme, Daubée, Tournoy, Tozzi (67e Thyssen), Delvaux (85e Paye), Bechet (80e Rumatowski), Richet, Delizée, Balthazart, Del Conte (80e Gielen).

ANTHISNES: Prince, Baltus R., Renglet, Pahaut, Hendrix, Baltus E., Claessens J. (88e Cravillon), Sauvage, Calabon (84e Warin), Struman, Claessens M. (46e Merle).