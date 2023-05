"J’ai de la peine pour Marc Segatto" : Oumar Barry, le capitaine verlainois, revient sur le départ de son coach

Sur le terrain, les Verlainois ont relevé la tête en prenant un point face à Dison. Un bon point arraché dans des circonstances difficiles avec une fin de match où Verlaine a été réduit à 9. Mais on retiendra que Jamar avait planté son 29 but de la saison et que Legros lui avait répondu en fin de match après une domination de Dison. "On a pris un bon point, assurait le capitaine Barry. Dison est costaud et on a prouvé qu’on avait des ressources pour garder le cap. Cela fait plaisir à tout le groupe…"