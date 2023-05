Au moment d’entamer la rencontre, on a directement senti que Vyle-Tharoul avait très bien digéré la baffe subie il y a trois semaines dans les mêmes installations. Appliquées tactiquement, les troupes de Pierre Genard réussissent plusieurs enchaînements intéressants, comme cette frappe de Vincent Maclot qui passe au-dessus des cages défendues par Piette. Dans l’autre sens, Strée se montre aussi dangereux mais Murtezi loupe son face-à-face avec Thewis. La suite ? Une question d’arbitrage qui va soulever la colère du côté local. Quelques instants avant la mi-temps, Bertels déboule sur son flanc et s’écroule juste à côté de Melingui, qui avait proprement dévié la balle en corner. Cependant, l’arbitre de la rencontre, Saolona Kizedioko, désigne le point de penalty pour une faute peu évidente. Vincent Bonanno, de son côté, ne tremble pas et ouvre le score.

Ce coup du sort ne va pas abattre la motivation des hommes d’Adrien Carlozzi. Les Stratois poussent même si Piette dévie miraculeusement une frappe de Luca. Et à un quart d’heure de la fin, sur un corner parfaitement brossé par Uran Murtezi, le capitaine du club, Adrien Carlozzi, s’en va déposer une tête au fond des filets pour égaliser.

On se dit alors que les deux équipes vont devoir se départager aux tirs au but. Mais comme répété précédemment, le destin ne voulait pas de cette loterie. À la 89e minute de cette partie, Vyle-Tharoul hérite d’un corner, joué à la Reimoise. Maxime Martin tente alors une frappe complètement dévissée… qui termine sa course sur le talon de Jean Coune. Et avec un rebond complètement chanceux, la déviation lobe Quentin Piette, qui ne peut évidemment rien faire. Les dés étaient jetés, une séduisante équipe de Vyle-Tharoul se qualifie donc pour la finale des barrages pour la montée en deuxième provinciale alors que dans le camp adverse, la saison prend finalement fin, pour mieux préparer la suivante ?

Arbitre: Saolona Kizedioko.

Cartes jaunes: Melingui, A.Carlozzi, Mertens, Feyenklahsen, Dupont.

Buts: Bonanno sur pen (0-1, 40e), Carlozzi (1-1, 75e), Coune (1-2, 89e).

STREE: Piette, Pasquiers (69e D’Alessandro), Carlozzi, Guilmet, Memedov (60e F.Niedt), Melingui, Akpandja, Grégoire, Feyenklahsen, Murtezi, Mertens.

VYLE-THAROUL: Thewis, Bertels, Dupont, Meiresonne, Bonanno, Keita (82e Coune), Luca (90e Godelaine), Maclot, Perez, Pessotto, Martin.