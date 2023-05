Football (P2A, tour final): pour l’anniversaire de Philippe Gustin, Jehay aurait aimé gagner mais...

L’émotion passée, les Jehaytois ont tenté d’embêter Ferrières, mais dès la 13 minute, tous les plans des locaux tombaient à terre. Surkijn, le portier local, intervenait devant une attaque locale. Sa glissade, involontaire, lui faisait aussi toucher le cuir des mains en dehors du rectangle. M. Ricatto ne se posait pas de question et il excluait le portier local. À charge pour Marc Derenne de le remplacer dans les buts.

Jehay ne le savait pas encore mais il allait avoir du mal dans cette rencontre qui avait déjà tourné. Et pourtant, Derenne, dans les buts, a livré une bonne partie sortant tout ce qu’il pouvait sortir à l’image de cette frappe de Sarr à la 20e minute de jeu. Le portier qui n’en était pas un ne pouvait cependant rien sur une frappe de Ben Saida qu’il repoussait comme il pouvait dans les pieds de Diouf. Lequel finissait tranquillement le travail pour faire 0-1.

On pense alors que Jehay va s’enfoncer et Ferrières dérouler. Mais peu avant la pause, Jehay égalise après une frappe dans le rectangle mais le but est annulé pour une position de hors-jeu peu évidente. L’avance de Ferrières, plus consistant, est quelque part logique à la pause.

L’avance des gars de Caserini se confirme en seconde période, tant dans la possession qu’au niveau des résultats. Les visiteurs contrôlent tranquillement le match et font mal avec ces accélérations de Bruylandts, pisté par Alost, club de nationale 1 en vue de la saison prochaine. Après une frappe relâchée par Derenne, Bourard, tel un serpent, vient ponctuer la victoire ferrusienne d’un superbe but.

En finale, Ferrières va donc retrouver Momalle qu’il défiera pour une place à l’interséries. "On va y aller sans pression " souriait Philippe Caserini après la rencontre. Et on sait qu’à ce petit jeu-là, les bleus peuvent être redoutables.

Arbitre: Davide Ricatto.

Cartes jaunes: Di Miceli, Thirion,

Carte rouge: Surkijn (directe 13e).

Buts: Diouf (0-1 22e), Bourard (0-2 69e).

JEHAY: Surkijn, Bodart, Pizzinato, Di Miceli, M. Derenne, David (71e Thirion), Vanhove (88e Cortellini), Volont (68 Leva), G. Derenne, Melon (46e Vitoux), Derwa.

FERRIÈRES: Tedika, Saccio, Rafiki, Pirnay, Bourard, Ben Saida, Sarr, Wilkin (46e Rasquin), Diouf (62e Ferron, 77e Arabi), Bruylandts, Soumahoro.