Football (P2A, tour final): Momalle s'impose à l'expérience face à Seraing Athlétique

Alors que l'objectif de la saison était le maintien, Seraing Athlétique est tout heureux de participer au tour final et n'a dès lors rien à perdre. De leur côté, les Momallois veulent accéder au plus vite à l'échelon supérieur. Mais la première étape sera d'infliger une troisième défaite cette saison à ces jeunes Serésiens surmotivés. Comme prévu, ces derniers bousculent leurs adversaires dès l'entame de la rencontre. Les locaux se cherchent et n'arrivent pas à construire. Ce qui offre aux nombreux spectateurs présents un spectacle peu académique d'un ballon qui va d'un rectangle à l'autre sans toutefois inquiéter les deux gardiens. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour assister à la première occasion. Marcuccio récupère le cuir et voit Dequinze avancé. Il tente le lob qui passe juste au-dessus du cadre. Momalle sait pertinemment que les jeunes Serésiens ne tiendront pas ce rythme durant les 90 minutes. Un centre-tir de Mathelot passe juste à côté. Ensuite, juste avant la pause, Ribeaucourt passe à Thomas Rovny qui lui rend sur le crâne. Le buteur momallois place sa tête hors de portée de Degeer (1-0).