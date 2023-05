Football - P1 (tour final): La loterie des tirs au but sourit à Hannut

À la 25e minute, Louis Raskin voit sa frappe s’écraser sur le poteau de Racz et manque d’ouvrir le score. Quelques secondes plus tard, c’est la tête trop croisée de Restiglian qui passe juste à côté du cadre adverse. La plus grosse occasion de la mi-temps vient d’un magnifique centre de Cossalter pour Drèze qui rate complètement sa frappe en glissant dans le petit rectangle.

Quelques minutes après le retour des vestiaires, Jordy Dardenne manque d’ouvrir le score et de faire 0-1. Vers la 70e minute, Ster va reprendre le dessus et semble pousser plus vers l’avant pour essayer de créer de belles phases offensives, sans succès. Le public hannutois va frissonner quand le ballon repris de la tête de Cossalter vient s’écraser sur la transversale, la plus grosse occasion pour les Verts. À deux minutes de la fin du temps réglementaire, le magnifique centre d’Ouchan trouve Henrot, mais sans succès.

C’est la séance des tirs au but qui va être définitive pour l’issue du match et une séance parfaite pour Hannut qui voit Racz arrêter le cinquième tir de Ster avant que Henrot n’inscrive le cinquième botté permettant aux Hesbignons de rejoindre le tour suivant où ils défieront le voisin geerois.

Arbitres : Frédéric Habets assisté de M. Henikenne et Lemaire.

Tirs au but: Restiglian (0-1), Geuns (1-1), Calisgan (1-2), Cossalter (2-2), Boreio (2-3), Ouchan (3-3), Domken (3-4), Cwynar (4-4), Crisigiovanni (4-4), Henrot (5-4).

Cartes jaunes: Lo Presti, Thelen, Javaux, Dreze.

HANNUT : Racz, Javaux, Ouchan, Cwynar, Geuns, Drèze, Père, Adrovic, Lo Presti, Henrot, Cossalter.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Wangermez, Calisgan, Thelen (77e Gilis), Delhez, Restiglian, Scheffer (79e Domken), Dardenne (84e Crisigiovanni), Boreio, Raskin.