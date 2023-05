Football (D2 ACFF): Waremme coule en deuxième période face à La Louvière

En face, une bande de gamins sans complexe qui s’était mise en tête de réaliser un truc pour la circonstance. Défendant à cinq, les visiteurs gênaient tant et plus leurs hôtes qui ne trouvaient pas les clés du verrou. Il fallait un coup franc plein axe et un tir précis de Ba pour que les louviérois prennent enfin l’avance.

Dès la reprise on sentait Waremme de plus en plus entreprenant et sans un arrêt réflexe de Cremers et, sur la même phase, un poteau sur la trajectoire du ballon, les visiteurs pouvaient égaliser que personne n’aurait crié au scandale.

L’URLC prenait dès lors conscience que sans une hausse sensible du tempo, les choses pouvaient une nouvelle fois mal tourner. Sébastien Conte effectuait quelques aménagements et les choses se mettaient enfin en ordre de marche et cela d’autant qu’en face, la fraîcheur s’émoussait légitimement. Ba, très actif hier, doublait ses stats personnelles et moins de 180 secondes, Lubaki crucifiait définitivement les Hesbignons. La victoire ne faisait aucun doute mais on regrettait toutefois d’avoir encore attendu trop avant de tuer le match.

"C’est incroyable, chaque semaine il en va ainsi. Heureusement le réajustement tactique nous obligeant à presser haut et mettre plus d’intensité dans notre jeu a payé. Au vu des résultats nous voilà qualifiés pour les play-off, à nous de préparer les choses correctement et à apprendre de nos erreurs", observait Prosper Luhaka, le capitaine louviérois.

Il n’y a pas eu de miracle au Tivoli où pourtant la jeune phalange hesbignone a montré de bien belles choses. "C’est un peu le résumé de toute la saison. Nous faisons le jeu, nous encaissons, nous courons après le score et plusieurs erreurs de jeunesse se paient ensuite au prix fort. C’est frustrant mais c’est ainsi et chapeau aux gamins qui ont assumé!", observait Nicolas Lapierre, le capitaine visiteur.

URLC: Cremers; Marquis, Luhaka, Salem, Nsungu (71e Baiardo), Lubak i; Ousmail (54e Nguessan), Diarra, Kasri (61e Kadamy), Ba; George.

Waremme: Lemire; Rihon (71e Glorieux) Saint-Mard (71e Scalais), Dichiara, Étienne, Laruelle; Bourard (75e Gauthier), Deflandre, Degembe (75e Desmedt): Gueye.

Arbitre: M. Lobet.

Avertissements: Ousmail, Gueye.

Les buts: 23e et 64e Ba (2-0), 67e Lubaki (3-0).