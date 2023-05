Football (D2 ACFF): Hamoir n’a pas réussi à enfoncer le clou

Les deux phalanges ne se livraient donc pas corps et âme dès le coup de sifflet initial et si le match n’était pas déplaisant, il manquait de tempo et de justesse dans les derniers mètres. Hamoir avait certes le dessus au niveau de la possession de balle mais sans inquiéter le gardien adverse et Rausin était livré à la même enseigne.

On notait bien une tentative de lob de Some mais sans résultat à la 25e minute. Yilmaz servait ensuite Damblon sur un plateau mais le but était refusé pour un hors-jeu peu évident.

Yilmaz y allait ensuite d’un raid époustouflant mais sans pouvoir concrétiser. Les deux équipes rentraient donc à la pause sur un score de parité même si Hamoir avait obtenu les plus belles opportunités.

Le début de la seconde période voyait les Rats de Miceli concrétiser grâce à une belle action de Yilmaz repoussée par le gardien adverse. Le ballon allait-il rentrer dans le but ? Cusumano ne se posait pas de questions et mettait le cuir au fond des filets pour le 1-0.

Pas encore assuré de son maintien, Jette sortait un peu plus de sa coquille et de nouveau sur une phase arrêtée, les bleus et noir se faisaient surprendre par un ballon envoyé dans le dos de la défense et prolongé en lob par Somé (1-1). Tout était à refaire donc !

Certes, Hamoir ne se contentait pas du match nul mais ce sont les Bruxellois qui allaient avoir les plus belles opportunités manquant de l’importer soit par maladresse à même la ligne de but ou quand un attaquant surgissait une pointure trop courte sur un centre.

La fin de rencontre ne donnait rien malgré le fait que les deux équipes cherchaient à l’emporter. Jette aura donc son sort entre les mains la semaine prochaine en recevant La Louvière tandis que Hamoir s’en ira à Dison pour le dernier match de Guillaume Legros, l’ex-Rat.

Arbitre : Jérôme Meys assisté de Rinor Ismaili et Geoffrey Quaranta.

Cartes jaunes: Crespo.

Buts : Cusumano (1-0, 53e), Some (1-1, 65e).

HAMOIR : Rausin, Lahaque, Biersard, Masset, Ceylan, Macé (81e Guilmi), Doneux, Dianda, Yilmaz, Damblon (77e Mukendi), Cusumano (70e Crespo).

JETTE : De Reymaeker, De Marrée, Kaleba, Cruz, El Hajjouji (63e Necipoglu), Virgone (77e Kaersol), Camara, Alves, Some, Cortvriendt Nzayadambu.