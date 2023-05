Football - D2 ACFF: Encore vainqueur, Warnant ne se relâche absolument pas

Mais les locaux tiennent bon et héritent même de deux penaltys… ratés par Fransolet. À la pause, le score est donc de 1-0. Mais il faut à peine cinq minutes à Mabanza pour inscrire le but du break. "Sur une superbe phase de jeu, abonde le coach warnantois. Après cela, on s’est libéré et on finit par mettre le troisième but en fin de match. C’était un beau match à vivre, avec pas mal d’occasions. La clé du match, ce fut vraiment l’efficacité dans les deux rectangles. "

Et la plus grande satisfaction de Stéphane Jaspart est d’avoir pu donner du temps de jeu à des joueurs qui n’en avaient pas forcément eu la semaine dernière. "Il est à noter que six joueurs étaient au coup d’envoi alors qu’ils n’ont pas commencé le match la semaine dernière. On avait dit qu’on allait faire tourner pour que tout le monde participe à la fête, c’est important pour le groupe. Je suis très content des onze qui ont commencé et de ceux qui sont rentrés. De nouveau, c’est bien la preuve qu’on a un vrai groupe, c’est ma plus grosse satisfaction. Tout le monde reste impliqué, même après 33 matchs."

Et ne comptez pas sur les champions pour faire un cadeau la semaine prochaine. "Non, on a dit qu’on donnerait tout jusqu’au bout, insiste Stéphane Jaspart. Je suis content de voir que les gars jouent tout à fond. En présentant deux équipes différentes en deux matchs, cela prouve que le groupe vit bien et que tout le monde reste impliqué. " Et qui dit implication dit succès dans le clan warnantois.

Arbitre: Loic Theunis, assisté de Bilal El Aayachi Agarbi et Thomas Bourguignon.

Cartes jaunes: D’Acchille, Mba, Fransolet.

Carte rouge: D’Acchille (T1, 63e, 2e jaune).

Buts: Ganiji (1-0, 1re), Mabanza (2-0, 50e), Scevenels (3-0, 90e).

WARNANT: Bizimana, Debefve (70e Libert), Piette, Cavillot (81e Dejoie), Biscotti, Timmermans, Mavuba, Ganiji (62e Scevenels), Aharrh, Mabanza, Fransolet.

NAMUR: Lahaye, Seggour, Franquin, Arslan (56e Diarra), Scohy, Loaugé, Sampaoli, George (88e Mees), Michez (56e Mba), Frisanco, Despontin.