Football - D2 ACFF : Combatif, Stockay n’a pourtant pu que constater les dégâts

Malheureusement, il n’en fut rien puisqu’après dix minutes seulement, c’est déjà 0-2 pour les Namurois qui inscrivent même un troisième but juste après la demi-heure. "Sternon a d’abord une grosse occasion et, sur le contre, Namur ouvre le score. Puis, on encaisse deux nouveaux buts sur deux coups francs identiques, détaille Manu Valoir. Malgré tout, l’équipe a continué à jouer, à faire ce qu’elle devait faire. "

Et malgré une abnégation sans faille et plusieurs opportunités, les Rouge et Noir ne parviennent pas à faire frémir leurs spectateurs. "En deuxième mi-temps, Alfieri n’a pas eu un ballon à gérer, poursuit le mentor des Stockalis. On a encore des occasions, on a essayé de faire le travail mais on a toujours ce problème pour terminer les occasions. Je ne peux en vouloir à aucun de mes joueurs. Ils ont continué à proposer et n’ont jamais rien lâché. Chapeau à eux. Nous avons été très positifs dans notre jeu, mais ce n’est malheureusement pas rentrer. Cela se résume à cela. Celui qui gagne en football, c’est celui qui marque le plus. "

Et à l’aube de la dernière rencontre, celui qui sera toujours sur le petit banc la saison prochaine tenait à jeter un coup d’œil dans le rétro. "Oui, c’est vrai qu’on ne peut pas prendre les trois buts qu’on prend ce dimanche, c’est inadmissible. Mais ils ont tout donné et je suis très fier d’entraîner ce groupe. Et puis, le travail avait été fait bien avant. Il ne faut pas oublier quels étaient nos objectifs. On devait se sauver et, après dix matchs, tout le monde avait peur. Mais jusqu’à ce dimanche, on pouvait être au tour final. Oui, je suis déçu sur ce match. Mais sur l’ensemble de la saison, le travail a été fait. " Et c’est bien ça le principal.

Arbitre: Farid Louai, assisté de Fabio Fernandes Barros et Sylvain Talon.

Cartes jaunes: Niankou, Alonzo Rodrigues.

Buts: Bakija (0-1, 8e), Lwangi (0-2 et 0-3, 11e et 32e).

STOCKAY: Alfieri, Rayane, Niankou, Jurdan, Ozer (70e Custinne), Kotchkarov, Ronvaux (74e Maglio), Alonzo Rodrigues, Bouhlal, Nezer (53e Pannier), Sternon.

NAMUR: Tonnet, Vander Cammen, Baudot, Eloy, Lwangi (80e Degryse), Erdogan, Rosmolen (62e Detienne), Bakija (80e Olojede), Ghaddari, Dheur (72e Crame), El Mehdi.