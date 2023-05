Beach-volley - Un tournoi "King of the court" du championnat de Belgique fin juin à Waremme

Une grande nouveauté mise sur pied par Dries Koekelkoren, qui a porté la discipline sur ses épaules de nombreuses années durant. Ainsi, après Haacht lundi passé, Gand à la fin du mois, et avant Hasselt à la mi-août, Waremme accueillera certains des meilleurs beacheurs belges les 24 et 25 juin prochains. "Il y a une dizaine d’années, nous organisions déjà une manche du championnat de Belgique classique mais nous avions arrêté car cela ne rapportait pas assez, précise Damien Dupont, qui sera la cheville ouvrière de l’événement. Ici, cela va permettre de ramener du haut niveau à Waremme, c’est aussi ce que l’on aime afin d’assister à du beau spectacle. Cette année, le beach de Waremme est décalé par rapport à la braderie et on ne peut donc pas recevoir le sable le week-end avant le beach. Nous devons le recevoir un peu plus tôt, nous avions donc la volonté d’en faire quelque chose d’utile. Et cela tombe bien car cela correspond à l’année où Volley Belgium met sur pied un championnat de Belgique en collaboration avec Sportworx."

Né aux Pays-Bas, ce concept de "King of the court" séduit de plus en plus. Rythmé et spectaculaire, il offre une autre dimension au beach-volley. "En fait, une rencontre se déroule avec cinq équipes, dont deux seulement sont sur le terrain, précise Damien Dupont. Il y a un côté qui est nommé le"king side"et c’est le seul où on peut marquer un point. Les deux formations disputent un échange et le perdant sort du terrain alors que le gagnant reste sur celui-ci. Et les cinq équipes tournent ainsi pendant quinze minutes. Après celles-ci, la formation qui a marqué le moins de points est éliminée. On recommence alors selon le même principe un peu plus tard avec quatre équipes et la finale se dispute avec trois formations. Celle qui remporte alors le plus de points à l’issue du quart d’heure remporte la compétition. "

Un format qui plaît énormément aux spectateurs. Et pour cause, les temps morts n’existent pas et chacun à l’occasion de soutenir sa paire préférée. "Je trouve que, pour le public, c’est vraiment chouette à suivre. Le format est rythmé, spectaculaire, il y a tout le temps de l’ambiance et de la musique, poursuit Damien Dupont. Vu que certains essayent de conserver leur terrain alors que d’autres essayent de leur prendre, les points ont plus de valeur, le concept est très différent du beach-volley traditionnel. Il est vraiment interdit de laisser tomber un point, c’est vraiment à voir. "

Rendez-vous donc les 24 et 25 juin prochains à Waremme pour une compétition masculine et une compétition féminine. Avec, quoi qu’il arrive, une bonne dose de spectacle !