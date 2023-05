Basket-ball (R1): Huy accède déjà à la finale des play-off

Trois bombes de Crelot, une autre de Dekeyser et une équipe qui faisait bloc défensivement pour ne rien encaisser, le marquoir prenait directement des allures de punition pour l’équipe locale. Complètement muselées, les locales ne pouvaient faire que le gros dos et constater les dégâts avec ce 9-24 inattendu et terriblement autoritaire.

Et la domination mosane allait encore continuer puisque les filles de Mike Dekeyser n’autorisaient qu’un panier local dans un 2e quart à sens unique où les rotations se multipliaient. 11-39 à la pause, la finale était déjà presque acquise d’autant que le passage aux vestiaires ne changeait pas la dynamique de cette rencontre. Même si le 3e quart était équilibré, cela n’empêchait pas les Hutoises d’encore faire augmenter une avance qui franchissait le cap des 30 points.

Les dernières minutes étaient anecdotiques, les locales y marquant presque plus que sur le reste de la rencontre. Les troupes de Dekeyser avaient déjà la tête ailleurs, ne marquant plus que deux paniers mais cela entraînait uniquement une diminution de l’addition finale. Toutes les Hutoises participaient à la fête et à cette qualification méritée tout comme impressionnante pour la finale. À noter, comme autre gros point positif, la nouvelle répartition des points équilibrée et totalement différente de l’habitude comme du match 1, ce qui montre la richesse du noyau.

Dans l’autre demi-finale, le club de Ciney est contraint à jouer une belle suite à son revers 75-70, un peu surprenant, dans la salle de Boninne.

QT : 9-24, 2-15 (11-39), 13-16 (24-55), 18-5.

HUY : Ronveaux 12, Crelot 16, Dekeyser 4, Marteau A 12, Perpinien 1, Marteau L 0, De Carvalho 1, Leonet 0, Baggion 5, Bastin 9, Renard 0.