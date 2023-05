Basket-ball (P2): Wanze décroche le titre devant Grâce-Hollogne

Un 7-0 de feu avec des attaques collectives et pleines de réussite alors que la zone faisait visiblement mal aux Liégeois. Avec 5 points de Lhonnay, les Sucriers continuaient de plus belle, passaient par 18-8 au quart et montaient même à +13 en début de 2e quart avec un Riga débutant son festival.

En effet, pour finir le premier quart et débuter le suivant, le Wanzois enchaînait 12 points! Pas pour plaire à Grâce-Hollogne qui, avec la création d’un Thiry de plus en plus performant, alimentait Wery en ballons. Avec trois bombes consécutives, l’ailier prenait feu et lançait le premier avertissement à des Sucriers voyant de Liamchine et Oudenne remettre le groupe dans le droit chemin pour virer sur le score de 40-31.

La deuxième période allait être passionnante car les deux équipes imposaient leurs points forts. La victoire, tout le monde la voulait alors que Bollaers et Blanchy, l’ancienne paire hannutoise, finissaient par ramener les Buffalos à un petit point en début de dernier quart. Mais, comme toujours cette saison, les Wanzois n’allaient pas craquer. Un panier sur le buzzer de Saive relançait la machine pour ne jamais laisser les Liégeois passer devant. Le moment crucial puisque, dans la foulée, les Wanzois reprenaient les devants pour gérer facilement la fin de match et arracher le titre de meilleure équipe de la division!

C’est donc avec une plus grosse coupe, dorée, que les troupes de Tom Content terminent cette magnifique saison. Place maintenant au repos mais aussi, déjà, à la préparation de la prochaine qui verra le club retrouver l’élite provinciale pour y jouer un rôle en vue...

QT: 18-8, 22-23 (40-31), 18-20 (58-51), 18-17.

WANZE: Goosens 0, Lenclud 0, Paulus R 6, Oudenne 10, Raboz 8, De Liamchine 12, Riga 18, Paulus N 7, Saive 10, Lhonnay 5.

GRÂCE-HOLLOGNE: Boufflette 5, Wery 9, Beckers 4, Thiry 13, Blanchy 21, Bollaers 16, L’heureux 0, Simon 0.