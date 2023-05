Basket-ball (Division 3): nouveau show offensif de Comblain face à Asse-Ternat

Une mi-temps où on savait déjà la cause entendue puisque Matisse et ses coéquipiers avaient claqué un 57-43 déjà décisif. "Offensivement, on a vraiment vu de belles choses avec de la réussite mais aussi de la diversité dans le jeu, nous confiait le coach Humblet. Maintenant, on a eu un peu plus de mal défensivement contre cette belle équipe mais pas de quoi être mis en difficulté. On a surtout eu droit à un Darmont impérial des deux côtés du terrain, preuve que nous avons fait le bon choix, il y a un an, en lui demandant de remettre ses baskets. La saison se termine donc normalement, avec un groupe toujours aussi impliqué qui a su se remettre en question après notre seule défaite afin de renouer avec nos valeurs. Il reste un dernier devoir à remplir en déplacement."

Cette fois, c’est à Matisse que revenait la première tournée générale puisque l’intérieur plantait le 100e point de l’équipe qui termine donc, avec un bilan parfait à domicile lors de cette saison unique. Reste un dernier devoir avant de prendre un repos complet bien mérité avec, déjà dans toutes les têtes, la préparation physique pour l’incroyable défi en TDM1 de la saison prochaine.

À noter que le club a désormais reçu officiellement sa licence pour l’étage supérieur.

QT: 24-17, 33-26 (57-43), 23-24 (80-67), 29-18.

COMBLAIN: Roland 6, Goeme 9, Collard 4, Princen 20, Rondoz 4, De Liamchine 6, Darmont 25, Matisse 16, L’hoest 19.