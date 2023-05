Football - D2 ACFF : Warnant ne compte pas laisser filer des points

Après une superbe saison, Warnant a logiquement fêté son titre de champion de D2 ACFF. Ce n’est pas pour autant que Stéphane Jaspart et ses hommes veulent ralentir la cadence. Ils comptent bien terminer la saison en beauté. "On a à cœur de bien terminer le championnat. On va prendre tous les matchs de façon sérieuse, confie le coach Stéphane Jaspart. On veut clôturer notre parcours de la plus belle des manières." Mais pour bien boucler cette fin de saison, Warnant devra s’imposer face à Binche, une équipe qui est, pour l’instant, en tête de la troisième tranche. "Ils sont dans une bonne dynamique. À l’aller, Binche m’avait laissé une très bonne impression, souligne le"Jas". C’est une équipe qui a un peu de tout, des joueurs physiques, d’autres assez techniques. C’est une belle surprise de la série. Je pense qu’ils vont venir avec beaucoup d’envie chez nous. Ça risque d’être un match assez compliqué."