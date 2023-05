Football - P4B: Oneux – Hamoir B, un derby au goût familial

D’autant plus qu’un lien de parenté lie les deux clubs. "Tiago (NDLR: Dasilva-Sa) jouera contre son père, sourit l’entraîneur des Rats. Nous espérons même le voir inscrire le 0-1 dans les derniers instants et qu’il court fêter le but dans les bras de son paternel (rires). Ce dernier lui a répondu qu’il le punirait si c’était le cas… Encore cette semaine, on en discutait et tout cela reste bon enfant. Je suis impatient d’y être. "

Certes l’esprit se rapprochera de la franche camaraderie, mais sur le terrain il faudra se battre et montrer à tout un chacun qu’une fois les crampons chaussés, il faudra laisser place à la compétition et les conséquences qui en découlent. "Quand on voit notre saison, je n’ai aucun mal à dire que l’on mérite notre quatrième place, assume le T1. On sort d’un 15/15 et on est invaincu depuis deux mois. Toutes les conditions sont réunies pour qu’on aborde ce tour final d’une meilleure manière que l’an passé (NDLR: défaite 3-0 à Anthisnes). On se sent plus matures. Mes joueurs savent bien qu’il faudra être concentré si l’on souhaite aller chercher quelque chose. Ici, Oneux reste tout de même un match à notre portée. Nous les avons partagés par deux fois cette saison, tout en menant au score. On y croit. "

Cette rencontre verra aussi le retour au premier plan d’un disparu… Jonathan Wathelet revient en force ! Déjà présent la semaine dernière après quelques mois sans entendre parler de lui, c’est avec un doublé en une mi-temps qu’il s’est distingué. "On ne refuse jamais de voir revenir ce genre de joueurs, souligne Michaël Jourdan. En plus, il va jouer contre son ancien club. Il ne pouvait rater ce moment. Je pense que beaucoup d’équipes voudraient un Wathelet en forme dans son effectif."

Arbitre: N.C.

HAMOIR B : Berger, De Grom, Sterckx, Dethier V., Laruelle, Wathelet, Silvestre, Lognoul, Dasilva-Sa, Maquinay, Bibolotti, Colette, Dethier G., Hames B., Jacob, Gretz. Greindl et Cornet sont absents.