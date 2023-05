Football - P4B: Marchin-Anthisnes, un remake de l’an dernier ?

Chez les locaux, on sait que tout se jouera sur un match et qu’il faudra rester concentré. "J’ai mis mes éléments en garde, raconte Jean-François Nossin. Une rencontre du tour final, c’est toujours difficile. Ce sera à celui qui en veut le plus. Ce ne sera pas forcément la meilleure équipe qui l’emportera."

Lors de ce dernier exercice, les ouailles du président Paridans n’ont pas gratté le moindre de point. Voyant Marchin réaliser un 6/6. "Nous parlons d’un seul et unique duel ce dimanche, impose le coach des Rouge et Bleu. Ce qu’il s’est passé avant ne compte pas. " Même son de cloche dans le camp d’en face. "Au retour, on aurait même pu repartir avec quelque chose, note Pep Liebens. Puis, il y a eu cette carte rouge indiscutable dans notre camp…"

Contre Marchin, Anthisnes n’a pas réussi cette saison à finir la rencontre à onze, faute à quoi, à qui ? "Est-ce une bête noire ? Je ne sais pas, s’interroge l’entraîneur anthisnois. Quoi qu’il arrive, on devra être intelligent et retenir les enseignements de nos dernières oppositions." Rue Émile Vandervelde, ce sera avant tout du respect. "J’ai beaucoup d’estime pour notre adversaire, admet le tacticien marchinois. Je ne les connais pas et c’est avec humilité que je les rencontrerai dimanche. "

Ce sera également le choc de deux entraîneurs arrivés en cours de saison. "J’avais un objectif lorsque j’ai déposé mes valises et nous l’avons atteint, sourit le T1 anthisnois. L’élimination ne sera pas un drame, mais on ne se rend pas là-bas pour rien, c’est certain ! " "J’ai l’habitude de ce genre de rencontres, admet Jean-François Nossin. Et nous sommes confiants. "

Le Wembley marchinois sera-t-il le théâtre des rêves ? Rendez-vous ce dimanche.

Arbitre: n.c.

ANTHISNES : tout le noyau est à disposition, Jean-François Nossin effectuait sa sélection ce samedi.

MARCHIN : la sélection était réalisée demain matin.