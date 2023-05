Football (P4A, tour final): Limont sera revanchard face à Jehay B

Vainqueur, le 13 avril dernier, de Limont, Antoine Thomas se veut très optimiste. "Pour moi, c’est 60/40 en notre faveur. Maintenant, je suis conscient que nos adversaires auront le couteau entre les dents, ils ne vont rien lâcher. A nous de montrer que notre place à ce tour final n’est pas usurpée", assure le coach jehaytois.

En face, Limont entame un nouveau tour final avec le plein de confiance. La bande à David Jeunehomme a fait de ce mini-championnat un objectif. On se souvient que la saison dernière, Limont s’était incliné à Haneffe aux tirs au but, en finale du tour final de P4C. Un peu moins d’un an plus tard, les Limontois ont, une nouvelle fois, la possibilité de réaliser un joli coup dans ce tour final.

"Ce jeudi, je me croyais en début de saison. On était 22 à l’entraînement, rigole David Jeunehomme. Pour la première fois depuis des lustres, je vais devoir opérer des choix. Par rapport au championnat, on a une petite revanche à prendre. On a les armes pour aller le plus loin possible, je suis très confiant car les gars ont faim."

Alors que Damien Kremer a finalement décidé de ne pas s’engager avec Limont la saison prochaine, David Jeunehomme pourrait finalement rester. "Je ne sais pas encore ce que je ferai, la décision a surpris tout le monde, confie le T1. Moi, le plus important, c’est que je termine le boulot de la plus belle des manières. On verra la suite prochainement."

LIMONT : tout le noyau est disponible.

JEHAY B : le noyau est au grand complet. "J’effectue mes choix ce samedi", explique Antoine Thomas.