Football (P4A, tour final): Faimes B reçoit un Haneffe en pleine bourre

Les Templiers restent en effet sur un bilan de 24 sur 24 et n’ont plus perdu depuis le 26 février dernier. "C’est l’équipe que je ne voulais pas recevoir, indique André Brugmans. Haneffe est en pleine bourre et a gagné contre tout le monde. Ils ont des joueurs d’expérience qui savent faire la différence. Pour moi, même si on a gagné deux fois en championnat, ce sera du 50/50."

Le public devrait être au rendez-vous à Faimes B qui évoluera sur le terrain A. "Cela va faciliter le beau football, poursuit le coach des Étoilés. Je sais que mes gars sont ultra motivés. On était une vingtaine cette semaine lors des entraînements. Cependant, on doit apprendre à gérer notre stress à certains moments."

Du stress, justement, Haneffe ne veut pas s’en mettre. "Notre saison est déjà réussie", rappelle Alain Jeanfils. Il faut dire que les Haneffois se sont qualifiés, sur le fil, pour ce tour final. "Même si Engis et Vaux-Borset méritaient aussi de figurer dans le Top 5, on n’a pas volé notre qualification, poursuit Alain Jeanfils avant d’évoquer la rencontre du week-end. Faimes B, c’est du costaud. On avait souffert en championnat et je sais que nous serons attendus."

Mais les gars d’Alain Jeanfils n’auront absolument rien à perdre. "Il y a encore 1 mois, nous n’étions encore jamais parvenus à atteindre ce Top 5. À présent, c’est juste une récompense pour mon groupe. L’ambiance est exceptionnelle, mes joueurs étaient encore très nombreux lors de l’entraînement cette semaine, confie le coach. Si on l’emporte, c’est très bien mais ce ne sera pas une catastrophe si on ne se qualifie pas. Ce n’est pas toujours la plus belle équipe qui l’emporte. J’ai hâte de vivre ce genre de derby hesbignon, il risque d’y avoir pas mal de monde."

Et ainsi assister à une belle rencontre de football.

FAIMES B : Lombaerts, Denomerenge et Minette sont blessés. Hauteclair devrait être repris, alors que le reste du noyau est disponible.

HANEFFE : tout le groupe est disponible. Sternon est de retour de suspension alors que Blasutig a reçu le verdict et souffre bien d’une rupture des ligaments croisés.