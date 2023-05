Football (P3A): un joueur de Thisnes débarque à Wasseiges

Si Wasseiges n’a pas encore terminé sa saison, avec une finale de la Coupe de Province prévue contre Croatia Wandre fin mai, l’équipe entraînée par Cedric Gratia continue de se renforcer en vue de la saison prochaine. Et cette fois, c’est Alessandro Sasso, qui avait initialement décidé de rester à Thisnes, qui rejoint les Bleus. Vif et rapide, l’ailier thisnois s’est démarqué en deuxième partie de saison sous la houlette de Pierre Longueville et va donc pouvoir continuer à perforer les flancs en troisième provinciale. Une chouette arrivée donc pour une équipe qui compte sûrement jouer une bien plis haute place au classement lors de la prochaine saison.