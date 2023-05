Football (P3A, tour final): Strée-Vyle, un derby pour s’offrir une finale

Tout d’abord, sportivement. Car si Strée a remporté la première tranche, l’équipe désormais entraînée par Adrien Carlozzi a eu un passage à vide. Et si ce dernier était moins prononcé que pour Vyle, il a existé. Mais cette période appartient au passé et les Stratois arrivent conquérants en vue de ce duel. "Quand on monte sur un terrain, c’est toujours pour l’emporter, souligne le T1 local. Vyle-Tharoul a été surprenant. Nous leur avons mis une baffe il y a trois semaines, ils auront sans doute un esprit revanchard. Après, nous n’avons pas reçu de pression du comité en vue de la montée. Nous allons donc jouer de manière sérieuse, mais relâchée. Il est juste dommage que le terrain n’offre pas aux deux équipes des conditions de jeu idéales."

En face, les Verts croient en leur destin. Passée de justesse au tour final grâce à sa victoire contre Stockay B, l’équipe de Pierre Genard est capable du pire, comme du meilleur. Mais le conseiller sportif du club apprécie les dernières semaines passées avec son noyau. "Quand on se remémore les articles de début de saison, nous avons fait une partie du travail car les joueurs étaient revanchards et ont finalement fait une bonne saison, décrit le mentor vylois. Je leur donne d’ailleurs une note de 7/10. Par contre, le club n’a pas été épargné cette saison entre les déclarations et les girouettes. Mais je donne une note de 9/10 à mon comité qui est sorti de la forêt pour taper du poing au bon moment. Tout est désormais plus sain à l’intérieur du club et ça s’en ressent sportivement. Le seul bémol est que nous allons devoir nous déplacer et je reste persuadé qu’avec un peu plus de concentration, nous aurions pu terminer deuxième ou troisième. "

Mais comme nous le rappellent les dernières saisons, le favori n’est que rarement récompensé. Si la claque 6-1 du mois dernier reste dans les mémoires, il ne faut certainement pas croire que ce dimanche, un score d’une même allure pourrait à nouveau arriver.

STREE : Q.Guilmet, N.Guilmet, Grégoire, F.Niedt, Carlozzi, Murtezi, Melingui, Feyenklahsen, Mertens, Della Torre, D’Alessandro, S.Niedt, Pasquiers, Akpandja, Memedov.

VYLE-THAROUL : Pierre Genard dévoilera sa sélection ce samedi dans le courant de la journée.