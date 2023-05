Football (P3A, tour final): Couthuin devra oublier ses démons du passé

Mais un an plus tard, l’occasion est belle de faire oublier ses vilains souvenirs. D’autant que le groupe et le staff semblent avoir retenu les leçons du passé. "Nous en sommes le meilleur exemple, il n’y a plus de favori durant un tour final, analyse le mentor des Canaris. Nous devons nous servir de notre désillusion de la saison dernière pour gommer les erreurs, à savoir notre finition. On doit se montrer beaucoup plus tueur face à une équipe d’Oleye contre qui nous avons partagé à deux reprises. Ils viennent d’éliminer Lensois du tour final, c’est donc tout sauf une équipe facile à manœuvrer."

"Aucune pression"

Dans le camp d’en face, les sourires sont présents. Ce déplacement sur les terres couthinoises est vu comme un excellent cadeau de fin de saison. D’autant que la bonne nouvelle de la semaine, c’est la présence de Florian Devalet, qui avait pourtant pris sa troisième carte jaune lors de la trentième journée face à Lensois. "Sans Perna, c’est clair que la présence de Flo peut être utile, analyse Alexandre Chasseur. Le groupe se porte très bien. Nous nous sommes entraînés une seule fois cette semaine car nous n’avons pas d’objectif fixé, si ce n’est de prendre du plaisir. Notre saison est quoi qu’il arrive une réussite, on espère voir du monde venir nous soutenir et pour le reste, on verra ce qu’il arrivera."

Alors, qui sera le plus efficace sur les 90 minutes de ce duel, voire avec une séance de tirs au but supplémentaire ? Si pour Oleye, l’abnégation et le courage semblent être les deux armes idéales pour cette rencontre, du côté des locaux, il faudra réussir à oublier les péripéties du passé et enfin se montrer concret dans les moments importants. D’autant que leur coach Stéphane De Munck a tout sauf envie de quitter son club de cœur sur une défaite.

COUTHUIN : Si Laloux et Izzi sont absents, Stéphane De Munck ne choisira sa sélection que ce samedi matin.

OLEYE : Chasseur, D’Angelo, Frankenne, Leseur, Lizen, Devalet, Pirlet, Preud’Homme, Thipchanh, Yernaux, Tumba Kabuya, Missoren, Vervinckt, Lenaerts et Beine.