Football (P2A - Tour final) - "Oublions la phase classique": Christophe De Smedt reste prudent avant Momalle - Seraing Athlétique

Il est vrai que les Sérésiens, dont la force de frappe offensive a surpris plus d’une formation cette saison, évoluent sans complexes, eux qui viennent de monter de P3 et qui ne s’attendaient sans doute pas à participer à ce tour final. "Momalle est l’une des équipes qui ne nous a pas souri cette saison, c’est vrai. Lors des précédentes confrontations, on a manqué d’expérience. Mais certains éléments n’étaient pas là et seront présents ce dimanche. Ça va changer la donne, prévient Adolph Tohoua. Notre objectif de maintien a été acquis depuis bien longtemps. Maintenant, on ne va se priver si on peut titiller les plus grosses écuries de la série. En tout cas, au club, tout le monde est vraiment ravi du parcours que nous faisons. Cela fait longtemps que l’équipe n’avait plus participé au tour final à ce niveau. Nous n’aurons rien à perdre. Je dirais simplement que c’est du 50-50. Sur un match, tout est vraiment possible."

Un avis partagé par Christophe De Smedt, qui refuse d’endosser ce costume de favori malgré de nombreux éléments qui penchent en la faveur de ses protégés. "Allez, je dirais que c’est 51-49 simplement car on joue à domicile et qu’on a réalisé un six sur six face à notre adversaire, précise-t-il, prudemment. Mais oublions la phase classique. Oui, on a gagné les deux matchs, mais seul celui de dimanche va vraiment compter. Il ne faut surtout avoir de complexe de supériorité. Le tour final, cela se joue beaucoup dans la tête et dans la préparation de la rencontre. Enlevons ce stress et cette pression. Car cela doit être vu comme un cadeau et non comme une corvée. "

Et pourtant, le travail d’une des deux équipes se poursuivra au-delà de ce dimanche. Et la pression, inhérente à une montée qui se rapproche, ne fera que s’intensifier…

Arbitre: Jérôme De Coune, assisté de Fabrice Rebuffatti et Felix Musabimana Kagaju.

MOMALLE: Dequinze, Hotton, Louis, Nguiamba, Aventrice, Mathelot, Babitz, deux Rovny, Nawezi, Ribeaucourt, Knuts, Streel, Vanstechelman, Sanna, Pohl, Doverin.

SERAING ATHLETIQUE: Degeer, Jager, Delmal, Zadia, Delchambre, Chimento, Mlih, Doudou, Beaupain, Cotteleer, Ngiambila, Garcia Pipa, N’Tsougan, Marcuccio, Dheur.