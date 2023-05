Football (P2A - Test-match): Amay favori ? Le test-match face à Huccorgne en cinq clés

Le terrain: avantage Amay

Premier point primordial, la surface de jeu. Alors que les deux formations évoluent habituellement sur un terrain en herbe, c’est le synthétique de Flémalle qui a été choisi pour accueillir cette rencontre. Une option qui peut paraître étonnante de prime abord et qui convient sans doute un peu plus aux Amaytois dont les qualités footballistiques, sans faire injure à Huccorgne, sont sans doute un peu plus nombreuses.

L’expérience: avantage Huccorgne

Au-delà de posséder un effectif plus âgé que son adversaire du week-end, Huccorgne peut aussi compter sur plusieurs éléments qui ont d’ores et déjà connu pareille situation de leur carrière. En effet, Oloa, Spronck et Alex Willems, sans compter Éric Heine, étaient du test-match qui avait opposé les Jaune et Noir à Faimes il y a quasiment six ans jour pour jour pour le sacre en P3A. Une rencontre que Huccorgne avait malheureusement perdue.

La forme du moment: avantage Amay

Zéro sur quinze et trois matchs de rang sans marquer. Huccorgne a clairement "foiré" sa fin de saison alors qu’Amay, que tout le monde ou presque voyait déjà condamné, est revenu du diable Vauvert en allant chercher deux succès sur les quatre dernières rencontres de phase classique pour décrocher ce test-match. Forcément, la confiance, qui va de pair avec les résultats positifs, est également dans le clan amaytois.

L’unité du collectif: avantage Huccorgne

Un groupe qui se connaît, pour la plupart des éléments, depuis plusieurs années et qui vit bien: telle est la force de Huccorgne. Dans l’autre camp, l’unité semble moins présente comme en témoignent les derniers événements qui ont émaillé le vestiaire amaytois. D’autant plus que la moitié du groupe, soit huit joueurs, n’est arrivé qu’à la mi-saison et certains ont déjà disparu de la circulation.

Les confrontations directes: avantage Amay

S’ils remontent à plusieurs mois déjà et que tout se jouera uniquement sur le résultat de ce dimanche, les affrontements entre les deux équipes plaident aussi en faveur d’Amay. En ouverture de championnat, les hommes de Greg Dufer s’étaient imposés 2-0 avant d’aller forger un nul 2-2 à la fin du mois de novembre. Un bilan donc de quatre points sur six face à celui d’un point sur six affiché par Huccorgne…

Arbitre: Jérôme Baeke, assisté de Dominique Klemczak et Christophe Gatet.

HUCCORGNE: Couscheir, Delmelle, Morana, Larock, Vreven, Drouvin, Al. Willems, An. Willems, Riga, Beduin, Banza, Hassane, Mazloum, Oloa Afana, Lejeune, Spronck.

AMAY: Lallemand, Klee, Trubia, Diakite, Barankiewicz, Koussantas, Mertens, K. Sylejmani, Da Fonseca, M. Buana, S. Buana, Essafi + 1 à désigner.