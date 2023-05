Football - P2A: Aucun favori ne se dégage entre Jehay et Ferrières

Les locaux, qui surfent sur la vague du succès, voient avant tout ce tour final comme une récompense de la belle saison réalisée et abordent, donc, ce match sans la moindre pression. "C’est vrai, on s’est pris au jeu au fil de la saison. Et c’est juste incroyable pour le club d’en être là après les événements malheureux vécus durant la saison, abonde Greg Poisquet. C’est vrai que c’est peut-être un petit avantage de recevoir, ce qu’on voulait pour offrir un match à domicile au club, mais cela reste une rencontre à élimination directe, tout peut se jouer sur des détails. Surtout quand on joue contre Ferrières avec un effectif qualitatif et un bon coach. Le danger peut venir partout de leur côté. Ils ont de la taille, du physique et des joueurs qui savent jouer au danger. Il faut se méfier de cette équipe qui possède vraiment beaucoup de qualités. C’est vrai qu’on n’a pas été battu durant la phase classique, mais cela ne nous donne vraiment aucun avantage. "

Par contre, et on ne s’en est jamais caché, du côté de Ferrières, on vise ouvertement la montée. Et comme le titre a échappé aux Condrusiens, elle passera forcément par ce tour final. "Le groupe de joueurs en a envie, on pense que c’est vraiment la bonne année pour sortir de cette P2A car elle sera très solide l’année prochaine, insiste Philippe Caserini, qui reste plus motivé que jamais malgré son futur départ vers Rochefort. Vous savez, en 2015, j’ai annoncé mon départ de Solières au mois de janvier et cela ne nous a pas empêchés de monter en fin d’année. Ceux qui me connaissent savent que je donne tout. Un clubman, ce n’est pas forcément quelqu’un qui reste quinze ans dans un club. Mais bien quelqu’un qui donne tout sur la durée de son contrat. "

Et quant au favori, les deux coachs préfèrent ne pas trop se mouiller. "C’est du 50-50 ", avance Greg Poisquet. "En étant à domicile, Jehay part peut-être avec un très léger avantage", rétorque Philippe Caserini. En tout cas, ce duel devrait se décider à très peu de chose…

Arbitre: Dominique Lousberg, assisté de Jean-Philippe Martin et Davide Ricatto.

JEHAY: Surkijn, Vanhove, Pizzinato, Volont, Vitoux, Melin, Bodart, Derwa, Leva, G.Derenne, M.Derenne, David, Di Miceli, Lokola, Tirion, Cotellini.

FERRIERES: Tedika, Halin, Saccio, Rafiki, Bourard, Ben-Saida, Sarr, Wilkin, Diouf, Bruylandts, Rasquin, Soumahoro, Toussaint, Pirnay (?), Delvenne, Ferron (?), Jurdan (?).