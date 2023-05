Football (P1-Tour final): Lorenzo Messina juste avant Malmedy-Geer: "Ça ne tient qu’à nous"

L’attaquant geerois est assez confiant avant la rencontre. "Au vu de notre saison, c’est normal d’être un peu confiant. Notre tour final est mérité. On aurait été dégoûté de pas y être. Ça ne tient qu’à nous, on a les cartes en main. Il faut qu’on redevienne comme en début de saison, tenait à préciser Lorenzo Messina. On est tous dedans à 100%. On a passé une excellente semaine d’entraînement. On veut tous finir la saison aussi bien que ce qu’elle a commencée." Son coach Nicolas Henkinet semble vouloir oublier les deux rencontres lors de la phase de championnat. "Nous n’avons pas d’avantage psychologique sur eux. C’est une équipe dont je me méfie beaucoup. C’est sûrement une des équipes qui a le plus beau jeu de la série. C’est un groupe très complet. Il y a beaucoup de mouvements dans leur milieu. Ils travaillent également beaucoup leurs transitions de balle. C’est une équipe à part entière. J’ai beaucoup de respect pour eux" souligne Nicolas Henkinet. Pour le coach geerois, Malmedy part favori. "Chez eux, ils sont plus conquérants. C’est un vrai avantage de jouer à domicile. Avec leur forme du moment, Malmedy est le favori. J’espère créer la surprise en les éliminant " commente-t-il. En cas de victoire, Nicolas Henkinet et Lorenzo Messina ne sont pas du même avis concernant la préférence de l’adversaire du second match de ce tour final. "Je préférais Hannut, confie le coach de Geer. Comme ça, il y aurait un derby, et au moins un des deux clubs monterait à l’échelon supérieur."

Quant à son joueur, la balance penche de l’autre côté. "J e préférais tomber sur Ster Francorchamps pour leur montrer notre vrai niveau, et prendre une belle revanche par la même occasion" glisse Lorenzo Messina.

Arbitres : Bila Kizedioko assisté de Simon Corbay et de Thomas Pirnay

GEER: le groupe sera sélectionné samedi matin