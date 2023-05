Football (P1-Tour final): et si Hannut déjouait les pronos ?

Et, justement, Hannut, dont les défraiements aux joueurs ont été suspendus depuis janvier, est-il capable de se reconcentrer sur un championnat ? "Je pense que oui, assure le T1 hannutois. Puis, il y a un élément déterminant: l’esprit de compétition. On est tous des anciens et des compétiteurs. On a tous envie de gagner et d’aller le plus possible. Donc, non, on ne va pas bâcler cette cerise sur le gâteau."

Mais Ster a été redoutable tout au long de la saison. Y compris dans les confrontations avec Hannut. "Dans les confrontations directes, on est à 1-1, explique le T1 hannutois. En clair, on a gagné 1-0 et eux ont aussi gagné 1-0. Ce fut à chaque fois serré avec des matchs pauvres en occasions et très tactiques. Mais, en même temps, on sait que c’est un match couperet où il faudra, si on veut passer, faire quelque chose de plus que l’adversaire. On devra être comme on l’a été depuis le début de la saison avec ce courage et cette efficacité qui doivent être nos deux armes dans ce duel. Cela va être compliqué, mais on peut le faire, j’en suis certain…"

En cas de qualification, la suite des aventures hannutoises pourrait se conjuguer avec un duel face à Geer pour une finale 100% huy-waremmienne qui serait dantesque. Mais il faudra être solide, très solide.