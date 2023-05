Football (P1) : Robin Vinchent quittera finalement Faimes qui ne le gardera pas

On ne verra finalement plus Robin Vinchent sous le maillot de Faimes la saison prochaine. Alors que le club avait décidé de conserver le médian titulaire 17 fois sous trois coachs différents cette saison, le gaillard de 20 ans ne restera pas au club. "Non, on m’a donné mon bon de sortie finalement, assure-t-il. Contre toute attente, on m’a prévenu jeudi. J’avoue que je ne comprends pas car, il y a quelques semaines encore, le club me voulait toujours. Je suis triste et déçu. C’est un manque de respect à mon égard." Voilà donc un joueur sur le marché. "Oui, on a changé d’avis et on est désolé, avoue Nico Rombouts. On a fait des transferts depuis lors et c’est une décision qu’on a prise pour le bien de tous. On souhaite le meilleur à Robin…"