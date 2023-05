Football (D2 ACFF) - Yassine Boumediane: "Non, je n’ai pas prolongé à Stockay"

Mais très vite, Dimitri Tzanetanos le conseiller du joueur prend contact avec nous. "Non, Yassine n’a pas prolongé au club, je vous le garantis, assure-t-il. Je vais le dire à Stockay. C’est embêtant car les trois clubs qui étaient sur lui hésitent maintenant…" Information prise auprès du principal intéressé. "Oui, j’ai discuté avec Stockay ces derniers temps, avoue d’abord le joueur avant de nuancer directement. Mais je n’ai pas officiellement prolongé, je vous le garantis. C’est une certaine manière pour le club de me mettre la pression. Oui, mon frère a donné sa parole, mais pas moi. Je ne ferme pas la porte à Stockay. Cela reste mon club et je le respecte. Mais je veux prendre mon temps et prendre la bonne décision tranquillement. Je veux me renseigner sur les conséquences de la réforme fiscale et pas m’embarquer dans quelque chose que je vais regretter après. Je vais prendre une décision claire bientôt. Et il est faux de dire que j’ai déjà signé dans un autre club de Nationale 1 (NDLR: d’aucuns ont évoqué la piste Namur). Je suis concentré sur Stockay et rien d’autre…"

En attendant, Stockay veut faire bonne figure face à une équipe en pleine bourre qui l’avait écarté 1-0 à l’aller. "Mais on avait eu des occasions pour gagner, se souvient Manu Valoir. On avait d’ailleurs frappé deux fois sur le poteau. On a une chance et si on peut offrir un bonus à tout le club avec ce tour final, ce serait superbe…" Ce serait une belle récompense en effet après une saison pleine.

STOCKAY: Libert est suspendu et Custine est malade. Le reste du noyau est disponible.

UR NAMUR : Tonnet ; Eloy, Ghaddari, Vander Cammen, Erdogan, Baudot, Detienne, Rosmolen, Khaida, Bakija, Lwangi, Dheur, Crame, Olojede, Degryse.