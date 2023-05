Football - D2 ACFF: Un match sans aucun enjeu pour un Waremme déjà relégué

Pour ce week-end, Waremme va logiquement jouer sans pression. "On va évoluer avec des jeunes. On va continuer notre travail avec eux, c’est important qu’ils découvrent le niveau de cette division. Mais on ne se tracasse pas, on va essayer de finir nos matchs le plus correctement possible" commente le coach du Stade Waremmien. Une fin de championnat qui s’annonce assez compliquée pour les Stadistes.

Arbitres:

WAREMME : Lemire, Glorieux, Saint-Mard, Bourard, Deflandre, Laruelle, Dichiara, Angiulli, Cheriet, Lapierre, Gueye, Scalais, Gauthier, Degembe, Palmisano, Julin.