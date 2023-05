Football (D2 ACFF) - Raphaël Miceli avant d'affronter Jette: "Aider Solières? Désolé, mais je m'en fiche"

Quel intérêt pour Hamoir de jouer encore et encore des matchs de championnat ? Poser la question, ce n’est pas y répondre tant les sources de motivation ne sont pas nécessairement évidentes. Mais comme souvent, Raphaël Miceli surprend. "Bien sûr que s’il y a des raisons de jouer ce match et même de le gagner, assure-t-il. D’abord, j’ai envie qu’on continue cette série. Cela fait 5 semaines qu’on est dans une bonne mouvance. Je veux qu’on termine le plus haut possible en allant chercher ce qu’il y a à aller chercher. Je pense d’abord non pas à un classement précis, mais bien davantage à un nombre de points. On visait les 50 points avant le début de la saison. Le groupe et moi, on veut vraiment attendre ça. C’est un challenge qui nous motive fort même si on a parfois galéré cette saison. On sait aussi que près de la moitié du noyau va partir. Donc, dans ce contexte, c’est encore plus difficile. Il y a eu des remous, mais on a gardé notre équilibre malgré tout. Et cela fait plaisir que ce groupe ait conservé ses valeurs…"