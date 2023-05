Football (D2 ACFF) - Marc Segatto avant la réception de Dison: "Mon groupe ne va pas bien"

Verlaine va de plus en plus mal ces dernières semaines. Les Taureaux n’arrivent plus à accrocher le moindre point, eux qui réalisaient pourtant une superbe saison. Ce week-end, les Verlainois recevront Dison, un match loin d’être simple. "C’est une bonne équipe qui fait son championnat. Dison, c’est très solide, ça met beaucoup d’impact. Je m’attends à une rencontre compliquée" confie Loris Doyen. Ce dernier est bien conscient que plusieurs choses ont pu influencer la bonne dynamique du groupe. "C ’est vrai que ça a été compliqué suite au fait qu’on n’avait pas notre licence. Les départs ont également mis une ambiance délicate. Mais on commence à savoir faire abstraction de tout ça. Mais ce n’est pas une excuse, on fait une très mauvaise fin de championnat, il faut redresser la barre. On le doit aux supporters" tenait à préciser l’élément offensif verlainois. Son coach, Marc Segatto, sait que quelque chose ne va plus dans le noyau. "Le groupe ne va pas bien. Mes joueurs n’ont plus envie de jouer. Quant à ce week-end, on va affronter une équipe équilibrée. Ils ont de la jeunesse, mais aussi de l’expérience. C’est une belle équipe, mais pas toujours régulière. Mais quand Dison va bien, ils sont capables de battre tout le monde" glisse Marc Segatto. Une rencontre face à Dison, qui risque de donner du fil à retordre à des Taureaux méconnaissables depuis plusieurs journées de championnat.