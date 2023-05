Football (D2 ACFF): le Français Malik Peisson veut quitter Solières sur un maintien

Ce dimanche, Solières aura évidemment besoin d’un Malik Peisson au sommet de son art pour poursuivre l’opération sauvetage. Auteurs d’un six sur six, les Hutois sont revenus à hauteur de Jette, premier non descendant, et doivent impérativement s’imposer chez eux pour continuer à y croire. "On a encore 100% de chances de nous sauver. Depuis deux semaines, il y a un regain d’énergie dans le noyau, reconnaît Malik Peisson. La mentalité a changé et cela se ressent tout de suite sur le terrain. L’objectif maintien est à portée de main, d’autant que Jette se déplace à Hamoir. Ce sera très compliqué pour eux. Honnêtement, après le mois de janvier, je me suis dit que ce serait compliqué au niveau du maintien. Je ne m’attendais pas à vivre une saison aussi délicate."

Bientôt en N1 ?

Originaire de Marseille, Malik Peisson n’évoluera plus à Solières la saison prochaine. Le Français, formé à Montpellier, ne jure que pour la Nationale 1. "J’ai des contacts avec plusieurs clubs et, si je reste en Belgique, c’est pour évoluer un étage au-dessus que la D2 ACFF. En France, j’ai également plusieurs contacts avec des clubs de N2, commente l’intéressé qui n’a encore jamais connu de descente dans sa jeune carrière. Quoi qu’il arrive, je prendrai mon temps. Chez vous, en Belgique, les transferts se font dès janvier. Je n’ai jamais connu ça en France. Tout s’emballe très vite ici (rires)."

Solières doit maintenant compter sur un petit coup de pouce de Hamoir et surtout engranger les trois points face à Rebecq.

SOLIÈRES : Bairamjan, Bartholomé, Espeel, Bacanamwo, Kabeya, Vancoppenolle, Lokando, Peisson, Bouarfa, Diallo, Crahay, Benchikha, Ndeon, Jeandriens.