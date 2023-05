Basket-ball (R1): Huy peut déjà valider son ticket pour la finale des play-off

Après la magnifique prestation collective de mercredi, l’Union Hy se rend à Neufchâteau pour aller réussir la passe de deux et ainsi décrocher directement son ticket pour la finale de ces play-off. Une rencontre qui se présente évidemment positivement pour les troupes de Mike Dekeyser. "Nous allons évidemment là pour gagner et plier cette demi-finale, explique le coach. Maintenant, je pense que ce sera la rencontre la plus compliquée puisque l’adversaire est dos au mur contrairement à nous qui aurions encore une chance à la maison en cas de revers. Les 25 points sont sûrement encore dans la gorge des Ardennaises et il faudra s’attendre à ce qu’elles donnent tout avec beaucoup d’intensité. Je nous trouve dans une excellente dynamique et avec un avantage physique qui me semble évidemment. J’ai trouvé l’adversaire usé en 2e période lors du premier duel et on va tenter d’en profiter si cela se confirme. C’est évidemment le plan mais on a du respect pour cette équipe que l’on sait redoutable et qui pourrait nous faire mal surtout que jouer un dimanche, 16h, après un long déplacement peut être difficile à gérer."