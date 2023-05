Basket-ball (P2): un titre honorifique pour les Wanzois ?

"Quand la balle de l’entre-deux va être lancée, tout le monde va se battre car nous sommes tous des compétiteurs mais, avant cela, rien n’a été programmé ou travaillé pour gagner cette rencontre."

Comprenez qu’après une longue et éprouvante saison avec des moments de stress puis le bonheur d’un titre totalement mérité, cette rencontre est de trop. D’autant qu’elle n’apportera rien de plus. "Il parait que la coupe est légèrement plus grande pour le gagnant, rigole le coach wanzois. Tout au long de l’année, nous avons préparé le moindre match mais ce n’est pas le cas de cette rencontre. Nous nous sommes entraînés mardi histoire d’encore toucher un peu la balle. On va aussi faire tourner l’effectif pour ne pas prendre de risques."

A noter que dans l’autre camp, Grâce-Hollogne est face à la même situation et devra même faire face à des absences… comme depuis le lancement de la saison de ce club qui a également réussi une saison exemplaire avec le titre, la finale de la coupe AWBB et un beau parcours en coupe provinciale. Maintenant, une fois la balle lancée, tout le monde voudra gagner.