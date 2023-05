Escrime - Mahaut Reinbold vice-championne de Belgique U20 en fleuret

Avec un certain succès puisqu’ils ont déjà tous ramené de nombreuses médailles au sein du foyer. "Oui, j’en ai ramené quand même pas mal. J’ai toujours remporté plus de médailles que mon frère (rires), mais il y a pas mal de facteurs qui jouent. On est beaucoup moins de filles dans la catégorie, donc c’est un peu plus facile que pour lui", reconnaît modestement Mahaut Reinbold au bout du fil.

Cette dernière vient d’ailleurs de décrocher la médaille d’argent aux championnats de Belgique de fleuret dans la catégorie U20. "Je suis fière. C’est sûr qu’une médaille d’argent, ça fait plaisir. Mais je suis un peu déçue car l’année passée j’avais décroché la médaille d’or. Donc c’est une petite déception, mais c’est chouette quand même", explique la jeune tireuse.

Plus qu’un seul entraînement

Mais Mahaut Reinbold est consciente de ce qu’il lui a manqué cette année. "Je suis à l’université, donc j’ai beaucoup moins de temps pour m’entraîner. Je ne m’entraîne plus qu’une seule fois par semaine. J’ai quand même fini 2e aux championnats universitaires. Mais je sais qu’il m’a manqué beaucoup d’entraînements. Il y a eu également mon blocus, puis j’ai été malade donc je n’ai pas su bien me préparer. La condition physique a joué", commente la principale intéressée.

Dans l’expectative pour la fin de saison

En ce qui concerne la fin d’année de Mahaut Reinbold, la saison est presque finie. "Cette année, je n’ai vraiment pas participé à beaucoup de compétitions. Il ne reste que les championnats de Belgique par équipes, mais je ne sais pas le faire car je serai en examen", glisse-t-elle. Une saison assez compliquée pour Mahaut Reinbold, mais tout de même bien conclue avec une belle médaille d’argent.