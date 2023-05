Jogging - Challenge Cours la province: Une belle victoire pour Alex Servais à Jeneffe

Le grand vainqueur de la grande course, les 10 kilomètres, est Alex Servais qui s’impose avec une avance de presque 40 secondes sur Arnaud Renard. "C’est une organisation très sympathique et conviviale, explique le gagnant. Au niveau du parcours, c’était un beau petit tracé légèrement vallonné. Il n’y avait pas de plat, toujours des faux plats montants ou descendants. Pour ma part, j’aime bien le principe de devoir faire deux boucles, car cela me permet de jauger mes adversaires et de les tester à certains endroits du parcours pour pouvoir faire la différence lors de la seconde. Des fois, cela fonctionne mais des fois, c’est l’inverse. Ici, cela a plutôt bien marché et j’en suis très content."

Une victoire qui s’accompagne également d’une bonne nouvelle pour Alex Servais. "Je me suis décidé d’y aller la veille et de faire une course à 80 % avant de peut-être participer au Maasmarathon, car mon épouse doit normalement accoucher ce mardi", dit-il.

Pour la plus petite distance, c’est Antonio Greco qui prend la première place sur le podium avec une minute d’avance sur son dauphin. "Je suis très content de ma victoire, raconte l’intéressé. Je venais à Jeneffe pour tester mes jambes avant le début de ma saison en triathlon courte distance. Après ma quatrième place aux 7 km de Liège deux semaines avant, je savais que les jambes étaient bonnes mais je voulais confirmer. Je ne suis pas habitué à participer à une course de village, mais j’ai très apprécié l’organisation, l’ambiance et surtout l’envie de mettre les jeunes en avant. J’ai été très étonné du parcours, car je m’attendais à un tracé plus facile, mais j’ai tout de même eu la possibilité de courir vite et c’est ce que je recherchais. J’étais en plein milieu d’un gros bloc d’entraînement avec beaucoup de fatigue dans les jambes, donc pas de recherche réelle de chrono. J’ai décidé, au début, de suivre les fusées du 10 km mais j’ai lâché après un long faux plat montant à 3 km. J’ai essayé de relancer comme je pouvais mais les jambes n’avaient plus de jus."

Une recherche d’entraînement pour ce jeune coureur qui a de beaux objectifs devant lui. "La suite de ma saison ? Je vais aux championnats d’Europe de triathlon courte distance 20-24 ans à Madrid et aux championnats du monde de triathlon courte distance 20-24 ans à Hambourg", termine Antonio Greco qui a donc encore un sacré programme en perspective.