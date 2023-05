Beach-volley: Début de saison ce samedi pour Louis Laenen et Thibault Goset qui viseront, une fois de plus, les sommets

Et quand on parle d’amateurs de sable dans la région, on parle forcément de Louis Laenen et de Thibault Goset. Coéquipiers depuis maintenant plusieurs années, les deux Liégeois ne cessent de prendre de l’ampleur dans un sport qui ne demande qu’à grandir dans notre pays. Cela tombe bien, après un premier échauffement en remportant la première manche du "King of the court", les choses sérieuses vont commencer ce week-end pour les deux comparses avec la première manche du championnat de Belgique. Et cela tombe bien pour eux, elle se déroule à Haacht, là où ils se sont imposés lundi. "C’est vrai que cela nous met en confiance, opine Louis Laenen. On visait le podium et la finale a été assez serrée, on s’en est bien sorti. L’ambiance était chouette, c’était cool de retrouver le sable avec les autres belges. Ce sont nos adversaires mais aussi nos amis. "

De quoi bien lancer une saison 2023 qui s’annonce sous les meilleurs auspices puisque Laenen et Goset, de par leur présence sur le circuit international, ont été désignés deuxièmes têtes de série pour ce premier tournoi "classique de l’année". Et comme le format a changé, et que tout le monde joue désormais dès le samedi, ils ont toutes les chances de performer ! "Physiquement, nous sommes bien. Nous sommes d’ailleurs peut-être un peu plus préparés que les autres. Beaucoup d’équipes du top n’ont pas eu de réelle préparation alors qu’on s’entraîne depuis trois semaines. Cela s’est vu lundi, on touche bien la balle, les sensations sont bonnes dans le sable, confie Louis Laenen, ambitieux, comme toujours. Avec notre seed 2, on va jouer des équipes moins bien classées et donc a priori moins fortes. Aller en phase finale et donc en quarts de finale, c’est le minimum. En tout cas, c’est chouette d’être dans le top belge et de rivaliser, à chaque fois, avec les meilleurs. "

Cette année 2023 est d’ailleurs la dernière qui verra le Waremmien et le Hervien évoluer en catégorie de jeunes. Une belle opportunité d’aller décrocher un beau résultat lors de l’Euro U22 qui aura lieu en Roumanie à la fin du mois de juillet. "On doit encore disputer les barrages pour savoir si on y va, souligne Louis Laenen. Mais c’est un objectif, oui, évidemment. On va tout faire pour y aller car l’Euro reste un très beau tournoi. Et on espère encore faire mieux." Mieux que la neuvième place décrochée à Vlissingen évidemment. Chiche Louis et Thiabult ?

Leur coach, Damien Dupont : "Ils sont bien"

Comme depuis presque toujours, c’est Damien Dupont qui coachera le tandem pour cette saison 2023. Et le scout de Waremme Volley est plus confiant que jamais. «Ils sont bien, opine-t-il. Nous avons eu un rythme élevé depuis trois semaines et nous sommes prêts. Il faut essayer de profiter des premières manches car cela peut être un gros avantage pour nous d’être en avance sur d’autres paires.»

Car, il faut bien le reconnaître, les objectifs sont fixés sont élevés. «Au niveau national, le but est de réaliser un podium sur l’une des manches du championnat de Belgique et d’arriver, au minimum, en quarts de finale des Masters de fin d’année, poursuit Damien Dupont. Et puis, pour l’Euro U22, on veut battre notre meilleur résultat qui est une neuvième place. Cela veut dire qu’il faut aller en quarts de finale.» Rien que ça!